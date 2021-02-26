ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن منطقتين رئيسيتين بالجيزة اليوم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
Advertisements
محمد الصاحي

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة عن انقطاع المياه عن منطقتين رئيسيتين بسبب تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور.

ومن المقرر أن يكون الانقطاع  في مناطق (بولاق الدكرور - أبو قتادة) ، وذلك من  الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 26/2/2021 حتى الساعة الرابعة صباح يوم غد الموافق 27/2/2021، ولمدة 6 ساعات.


وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 وأعلنت الشركة عن توفيرسيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تتلقى رسائل تهديد من مجهول لأكثر من عام.. وصدمة بعد اكتشاف هويته

ظهرت معه في حمام السباحة.. أجرأ إطلالات موديل إعلان عمرو دياب

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟