لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن منطقتين رئيسيتين بالجيزة اليوم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة عن انقطاع المياه عن منطقتين رئيسيتين بسبب تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور.





ومن المقرر أن يكون الانقطاع في مناطق (بولاق الدكرور - أبو قتادة) ، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 26/2/2021 حتى الساعة الرابعة صباح يوم غد الموافق 27/2/2021، ولمدة 6 ساعات.









وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.





وأعلنت الشركة عن توفيرسيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.