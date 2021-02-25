ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لن تسير وحدك.. ليفربول يدعم أليسون بعد وفاة والده غرقا

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة دعم لحارس الفريق أليسون بيكر، بعد تلقيه خبر وفاة والده غرقا، صباح اليوم الخميس.

ونشر نادي ليفربول صورة لـ أليسون بيكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وكتب:"  لن تسير وحدك أبدا.. أليسون بيكر".

كان موقع libero ، أكد صباح اليوم الخميس، أن والد أليسون بيكر فى حوالي الساعة الخامسة بتوقيت البرازيل ، حيث اختفى بعد الخروج فى رحلة صيد فى مدينة لفراس دو سول والتي  تقع جنوب شرق البرازيل في منطقة سيرا جاوتشا الجبلية.

وأشار الموقع إلى أنه تم العثور على جثة والد أليسون بيكر غريقًا في النهر من طرف أفراد الحماية المدنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمه لعائلته، كما أفادت شرطة الحماية المدنية على أنه قرر الغوص فى النهر إلى أن لقي مصرعه غريقا.
 
يذكر أن والد أليسون له دور كبير فى دخوله ابنه عالم الساحرة المستديرة إلى أن احترف اللعبة بشكل رسمي، وحاليا يلعب في صفوف ليفربول الانجليزي والمتوج معه بدوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي والدوري الإنجليزي الموسم الماضي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جهود أمنية لكشف غموض حادث العثور على جثة شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

تقارير: أليسون يغيب عن مباراة ليفربول وبرايتون بسبب الإصابة

ليفربول يوجه رسالة دعم لـ كلوب عقب وفاة والدته بفيروس كورونا

وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية بـ كورونا .. موديرنا: لقاح خاص بسلالة جنوب أفريقيا من الفيروس جاهز للتجارب السريرية

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

ترشيحاتنا

الأمن يكشف حقيقة صورة اختطاف طفل فى مدينة نصر

أصدره رئيس الدولة.. مرسوم إماراتي عاجل

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

بـ فستان حمالات.. سلمى الشيمي تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

لماذا تخلى مبارك عن السلطة.. شاهد ماذا قال قبل الوفاة؟

أخبار الفن| حقيقة وفاة يوسف شعبان.. الجمهور يهاجم محمد رمضان لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الفقر لـ ملكة المسرح.. بديعة مصابني سورية تزعمت الرقص في مصر 30 سنة

في 5 دقائق .. علماء يكتشفون 3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق

قتل جارته وطهى قلبها مع البطاطا .. قصة جريمة بشعة بسبب مرض القاتل