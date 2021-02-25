رئيس جامعة حلوان: نمتلك القسم الأكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر

أعلن مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي “Cult-HeEd” بجامعة حلوان عن إطلاق سلسلة من الندوات وورش العمل المتخصصه في الفتره من فبراير - ابريل 2021





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة رائدة في هذا المجال كونها اول جامعه حكوميه تقدم الدراسات التراثيه والمتحفيه في برامجها الاكاديميه وحاليا لديها القسم الاكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر .





و اشار الى ان هذه الندوات و الورش تهدف للتواصل الثقافي و الفكري بين الباحثين والمتخصصين، حيث تضم الجامعة تخصصات فكرية متميزة ومتفردة تقدم رساله فريدة بجهود كبيرة بهدف التعريف بطرق وآليات الحفاظ على التراث الثقافي وكذلك إدارة المتاحف، وهو ما يضمن نقل هذا العلم الفريد والتعريف به وذلك من خلال اللقاءات وورش العمل التي تقدمها الجامعة في هذا المجال.









و تتناول المحاضرات وورش العمل المقدمة من مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجالات التراث والمتاحف، حيث يتم تنسيق جميع ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا وكذلك من خلال الاستشاريين والمتخصصين في المجالات المعنية.





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