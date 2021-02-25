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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نمتلك القسم الأكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:00 م
رئيس جامعة حلون
رئيس جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلن مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي “Cult-HeEd”  بجامعة حلوان عن إطلاق سلسلة من الندوات وورش العمل المتخصصه في الفتره من فبراير - ابريل 2021

وصرح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  أن الجامعة رائدة في هذا المجال كونها اول جامعه حكوميه تقدم الدراسات التراثيه والمتحفيه في برامجها الاكاديميه وحاليا لديها القسم الاكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر . 

و اشار الى ان هذه الندوات و الورش تهدف للتواصل الثقافي و الفكري بين الباحثين والمتخصصين، حيث تضم الجامعة تخصصات فكرية متميزة ومتفردة  تقدم رساله فريدة بجهود كبيرة بهدف التعريف بطرق وآليات الحفاظ على التراث الثقافي وكذلك إدارة المتاحف، وهو ما يضمن نقل هذا العلم الفريد والتعريف به وذلك من خلال اللقاءات وورش العمل التي تقدمها الجامعة في هذا المجال. 


و تتناول المحاضرات وورش العمل المقدمة من مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجالات التراث والمتاحف، حيث يتم تنسيق جميع ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا وكذلك من خلال الاستشاريين والمتخصصين في المجالات المعنية. 


و تقام هذه الورش و المحاضرات  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة رشا مطاوع مدير المركز. 
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