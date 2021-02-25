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أحمد مجدي: فيسبوك يعتزم استعادة الصفحات الإخبارية الأسترالية.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:12 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عمل بلوك لقارة كاملة، مؤكدا أنه أغلق على استراليا وأن إدارة الموقع أعلنت أنه سيتم إعادة المحتوى لهم.


وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج أخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن فيسبوك سيوقف الحظر على المحتوى الخبري بأستراليا.
 

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن شركة فيسبوك، أكدت أنها تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوى الإخباري.


وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية".


وكانت شركة فيسبوك حظرت المحتوى الإخباري فى أستراليا من خلال منع استعراض أو مشاركة أي محتوى إخباري على تطبيقها؛ الأمر الذى أزعج الكثير من الأستراليين؛ بسبب اطلاعهم المستمر على معلوماتهم الأساسية عبر فيسبوك.
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