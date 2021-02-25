ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شطة: مصطفى محمد فخر لمصر ولن يكرر سيناريو عمرو زكي .. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:06 م
شطة
شطة
Advertisements
يسرى غازى - عدسة - إيهاب أشرف
علق عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي على تألق مصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى فى الدورى التركي إضافة إلى إنفلات السوشيال ميديا وخلق الأزمات والتعامل معه. 

قال شطة عبر حواره لـ "صدى البلد": النجوم الكبار السابقين سببا فى أزمات السوشيال ميديا فى الآونة الاخيرة بسبب خروجهم عبر الفضائيات والميديا والإدلاء بتصريحات تهاجم لاعب أو نادى بعينه.

تابع: فى الآونة الاخيرة ظهر أحمد بلال يهاجم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك إضافة إلى خروج رضا عبدالعال وبشير التابعي بتصريحات أيضا حيال النادى الأهلي عقب مباراة بايرن ميونيخ وذلك خطأ كبير من لاعبين كبار ينتمون إلى قطبي الكرة المصرية.

لفت إلى أن مصطفى محمد يشهد فى الوقت الراهن تألقا لافتا للنظر فى الدورى التركي وأثبت وجوده ضمن كبار مهاجمى الدورى التركي مشيرا إلى أنه مقتنع تماما بمستوى لاعب الزمالك المعار إلى نادى جالطة سراي التركي.

استطرد : مسيرة مصطفى محمد فخر للكرة المصرية مثل محمد صلاح نجم ليفرول الإنجليزى ويجب عليه الإلتزام بالإحتراف ويعلم جيدا أن لديه هدف يجب أن يحققه ويتناسي جميع الهفوات ولن يكون تكرار لسيناريو عمرو زكى الذى أحرز 10 أهداف ولم يوفق فى الإستمرار فى مسيرته الإحترافية فى الدورى الإنجليزى.

شدد على أن الإستثمار فى نادى الهلال والمريخ السوداني سوف ينجح فى ظل وجود وكلاء لاعبين تقوم بإحضار أنصاف اللاعبين مشيرا إلى أن المريخ والهلال السوداني لا يوجد بهما ملاعب حتى الآن مشيرا إلى غياب الرعاة فى الدورى السوداني لفرق الكرة.

شطة: مصطفى محمد فخر لمصر ولن يكرر سيناريو عمرو زكي .. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدرب جالطة سراي: أسعى للتعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك

الزمالك يكشف سبب رفض عرض جالطة سراي لضم مصطفى محمد وموقفه من ضم جلال إنبي

أحمد بلال: تألق مصطفى محمد مع جالطة سراي صعب.. وراتبه بالنسبة للدوري التركي «ضعيف»

أخبار الزمالك.. إعارة عمر السعيد للجونة وتفاصيل حالة شيكابالا والمثلوثي وروقا

بعد تألق مصطفى محمد.. أكرم عبد المجيد يطالب مسئولي الأندية بفتح باب الاحتراف أمام الموهوبين

دم واحد.. أول تعليق من مصطفى محمد على تألقه في الدوري التركي

ترشيحاتنا

خاص- عزومة لم الشمل وتصحيح المسار بين لاعبي الأهلي بحضور الخطيب

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل في اللجنة

11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات

يجذب الاستثمارات.. الغرفة الأمريكية تشيد بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفاة شقيقة الفنانة تيسير فهمي

هل قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها ؟ .. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب