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رياضة

الاتحاد التونسي يقر استخدام"الفار" والفيفا يسعى لاعتمادها سريعا

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:20 م
الاتحاد التونسي
الاتحاد التونسي
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اعتماده تقنية الفيديو"الفار" خلال مقابلات الرابطة المحترفة الأولى والأدوار المتقدمة للكأس، وذلك بعد فترة كبيرة من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالفيفا.

ووفق بيان الاتحاد التونسي فإنه عبر تقنية الفيديو مع غيارمو باربوزا الخبير لدى الفيفا، بحث الثنائي مختلف الترتيبات التي تهمّ كراس شروط التي وضعها الاتحاد الدولي قبل الموافقة النهائية على اعتماد هذه التقنية.

وسيعقد خلال الأسبوع القادم، اجتماعا ثانيا من أجل بحث سبل التكوين عن بعد للحكام في تونس حتى يتمّ الشروع في اعتماد هذه المنظومة في أسرع وقت.

ويهدف الاتحاد إلى التسريع في نسق التكوين وذلك باقتصار الفترة الزمنية للتكوين من تسعة أشهر إلى أربعة أشهر حتى يتم اعتماد التقنية في أسرع وقت ممكن، كما وقع الاتفاق على اختيار بعض المقابلات من البطولة الوطنية من أجل تجربة هذه التقنية، وتقييم التكوين الذي سيتلقاه الحكام من قبل المختصين في الاتحاد الدولي.
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