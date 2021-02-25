"الشياطين تلهو".. باكورة النشر المتبادل بين هيئة الكتاب وصربيا

فى إطار التعاون الثقافى فى مجال النشر المتبادل بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي ، ودور النشر بصربيا الذى تم الاتفاق عليه عام ٢٠١٩ حين حلت مصر ضيف شرف على معرض بلجراد الدولى للكتاب، أصدر الجانب الصربى باكورة إنتاج هذا التعاون المشترك، كتاب "الشياطين تلهو" للدكتورة سهير القلماوى ، باللغة الصربية، وأصدرته دار النشر.





"Globosino doo ALEKSANDRIJA "

استقبل عمرو الجويلى السفير المصرى بصربيا السيدة ليليان هبيانوڤيتش چوروڤيتش صاحبة دار النشر ، بمكتبه بالسفارة للاحتفاء بصدور الكتاب.





يتضمن الكتاب مجموعة قصصية تصدرها كمقدمة لوحة فيلمية مستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة فى إشارة إلى عالم والجن والشياطين الذى يلف العالم السحرى للحكايات الخرافية فى ألف ليلة وليلة بل الرمز الذى يلف عالمنا المعاصر من عناصر الشر والأخطر الذى يحيق بواقع الحياة المعاصرة ولكسر الحواجز النفسية بين الماضى السحيق للبشرية وحاضرها.



