مستشار بأكاديمية ناصر: مصر على مر التاريخ تقف بجوار أشقائها

قال اللواء محمد زكى الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكري، إن مصر تقدم الدعم والتعاون لـ الدول الشقيقة منذ بداية أزمة كورونا ومن قبلها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية للجيش اللبناني، وأن القوات المسلحة المصرية قامت بإرسال المساعدات موضحًا أن ما يتم ليس بجديد عن مصر.





ولفت إلى أن مصر على مر التاريخ تقف بجوار أشقائها ولا تتخلى عن أحد.





و أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.