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مستشار بأكاديمية ناصر: مصر على مر التاريخ تقف بجوار أشقائها

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:17 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
قال اللواء محمد زكى الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكري، إن مصر تقدم الدعم والتعاون لـ الدول الشقيقة منذ بداية أزمة كورونا ومن قبلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية للجيش اللبناني،  وأن القوات المسلحة المصرية قامت بإرسال المساعدات موضحًا أن ما يتم ليس بجديد عن مصر.

ولفت إلى أن مصر على مر التاريخ تقف بجوار أشقائها ولا تتخلى عن أحد.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.


وأعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبنانى  عن عميق الشكر والإمتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات مؤكدةً على عمق العلاقات الإستراتيجية التى تربط مصر ولبنان .

وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لإستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلق كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبنانى .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبنانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.
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