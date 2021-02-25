ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيطرة مصرية على الألقاب الفردية في بطولة إفريقيا لشباب الطائرة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:32 م
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
عبدالله هشام
‎شهدت بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة سيطرة مصرية على الألقاب الفردية بالإضافة إلى تتويج مصري باللقب للمرة الخامسة. 


وحصد لاعبو المنتخب المصري أربع جوائز فردية من أصل سبع، حيث حصل اللاعب أحمد عبد العظيم ميدو على  جائزة أفضل ارسال ، كما حصل اللاعب عبد الرحمن الحسيني على لقب أفضل استقبال ، وأنس شوقي على جائزة أفضل اعداد ، وأخيراَ مروان الصافي على لقب أفضل لاعب في البطولة.


واستضافت مصر بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 في الفترة بين 20وحتى 25 فبراير الجاري على ملاعب استاد القاهرة، وذلك بمشاركة  أربعة منتخبات  بعد انسحاب منتخب إفريقيا الوسطي وهي مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون والمغرب. 


واستطاع المنتخب المصري التتويج باللقب بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية ليحقق اللقب الخامس في تاريخه.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حازم إمام يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم

مونديال اليد .. أندى شميد أفضل لاعب في مباراة فرنسا وسويسرا

للمرة الرابعة في تاريخه.. هانسن أفضل لاعب في بطولة مصر 2021

الكاميرون تهزم المغرب 3 - 1 فى أمم إفريقيا للكرة الطائرة بالقاهرة.. صور

منتخب شباب الطائرة يتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل للمونديال

وزير الرياضة يهنئ منتخب شباب الطائرة بالتتويج ببطولة إفريقيا

ترشيحاتنا

استجابة لـ صدى البلد.. حي المنتزه يقرر إزالة عقار آيل للسقوط شرق الإسكندرية

شميز فوق الركبة.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

مذبحة بشعة.. شابة تقطع رؤوس عائلتها بالكامل بسبب زواجها

الاستبعاد أو التجميد في انتظاره.. نقابة القراء تقرر التحقيق مع الشحات أنور بسبب تصريحاته

أجواء ممطرة وشبورة دائمة.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء

شطة: أرفض دعم فرجاني ساسي والـ var أنصف الأهلي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب