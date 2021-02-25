حتى آخر العمر.. جنازة واحدة لزوجين توفيا بكورونا في يوم واحد.. صور

ما زالت خسائر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مستمرة، حيث توفي زوج وزوجة في يوم واحد بعد إصابتها بعدوى الفيروس التاجي، وتجدد الحزن لوفاتهما بسبب إقامة جنازتهما المشتركة أمس.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم دفن الزوج والزوجة في جنازة واحدة بعد وفاتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل أسابيع فقط من حصولهما على لقاح كورونا.





وتأتي هذه الوفاة المأساوية لوفاة الأجداد بيتر هوريل (72 عاما) وأودري (67 عاما)، بعد 10 أيام من تأكيد إصابتهما بالفيروس في يناير الماضي، وتم اختبار أودري، الصيدلانية السابقة، بالفيروس في 19 يناير، وتفاجئت ابنتها سارة (47 عاما) بالعثور عليها ميتة في منزلها في 22 يناير.





أما الجد بيتر كان يعمل سائق حافلة سابق وعامل مستودع، تم تأكيد إصابته بالعدوى من خلال إيجابية المسحة في 8 يناير، بعد إصابته بسعال وتم نقله إلى المستشفى في 18 يناير، وتوفي في مستشفى ديربي الملكي، وبجانبه سارة.





ووصلت رسالته الموضح بها تحديد موعد لأول لقاح ضد فيروس كورونا بعد يومين من نقله إلى المستشفى، وقالت سارة: "كانت وفاة أمي بمثابة صدمة لنا لأنها كانت جيدة، ولكن تم تشخيص أبي بالسرطان منذ 5 سنوات ولم يكن على ما يرام".





وتعتقد سارة أن والدتها ماتت بسبب حزنها بعد تأكيد إيجابية اختبار كورونا، وقيل لها إنها لن ترى زوجها مجددا والذي يعد أفضل صديق لها، وتم إقامة الجنازة لهما، أمس، ووصفهما الابناء بأنهما أفضل آباء على الإطلاق.