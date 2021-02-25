اكسير الجمال.. تمتعي ببشرة متوهجة ورائعة

إذا كنت تبحثين عن جمال طبيعي يمكنك اختيار علاج للحصول على توهج لبشرتك، لكن ماذا عن تجربة بعض العلاجات المنزلية التي لا تكون صديقة للجيب بل طبيعية وفي هذه الحالة صحية ولذيذة.





إذا كنت ترغب في المحاولة، فلدينا العلاج الأمثل لهذا المظهر المتوهج من الداخل، بإذن من أخصائية التغذية لوفنيت باترا.





قالت باترا في أحد منشورات Instagram: "اظهر بشكل خاص وأبهر الجميع، كل يوم، بهذا التوهج الخارق من الداخل".





طريقة امزج جميع المكونات في عصير كل يوم.

فوائد * تساعد الخصائص القابضة الموجودة في الطماطم على تقليل إفراز الدهون الزائدة على الجلد ، مما يؤدي إلى تقليل انتشار الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. * الزنجبيل يشتهر لون البشرة ويعمل كمعزز لصحة القناة الهضمية مما يؤثر بشكل مباشر على صحة الجلد .



