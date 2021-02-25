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تعليم

بعد سخرية رواد فيسبوك.. تفاصيل مشاركة الفسيخ في معرض جامعة دمنهور

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:47 م
مشروعات تخرج طلاب
مشروعات تخرج طلاب كلية الزراعة
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أسماء الجنبيهى
 سادت حالة من السخرية بين رواد موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» من أبناء محافظة البحيرة بسبب صور ملتقطة من معرض لمشروع تخرج لطلاب كلية الزراعة جامعة دمنهور، تضمنت عرض عدد من المنتجات الغذائية من بينها أسماك مملحة "فسيخ".  

كان الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وأستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها، افتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الزراعة والذي تضمن عددا من المنتجات الغذائية الأخرى منها "القشدة بالعسل، والمورتة، والجبن، والمش، وأرز بلبن فرن، وخرجت عن الروتين بمشروع صناعة الفسيخ  والعمل على خدمته بطريقة جيدة وتوفير منتجات عالية الجودة من الفسيخ وعلى درجة عالية من النظافة. 

ونصح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلاب كلية الزراعة، بألا تقل مدة وضع الفسيخ بالملح عن 10 أيام، للتأكد من القضاء على الديدان المتحوصلة بالأسماك، وضمان عدم انتقالها للإنسان، وتناول منتجات الطلاب وأثنى على جودتها، ويعد نموذج الجامعة المنتجة نموذجا مرنا يحقق التوازن بين وظائف الجامعة الثلاث (البحث والتدريس وخدمة المجتمع) على اعتبار أن الجامعة جزءٌ لا يتجزأ من آليات السوق ومؤسسة لإنتاج وتسويق المعارف والبرامج والأبحاث المرتبطة بالسوق وعقد صفقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأخرى. 

وأكد صالح، ضرورة الاهتمام بالإنتاج وأن الجامعة تعمل جاهدة أن يكتسب الطلاب المهارات من الجامعة وتحويلها لمنتج فالجامعة ليست تعليمية فقط بل إنتاجية ايضا  فالتعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة بصفة عامة، والتنمية البشرية بصفة خاصة، ولا تقتصر أهميته على كونه يؤدي إلى تحسين نوعية عنصر العمل وزيادة إنتاجيته وإنما هو أيضًا حق من حقوق الإنسان، وغاية في ذاته ويحتاج إليه البشر لتمكينهم من ممارسة أدوارهم الإنسانية المختلفة على نحو أفضل، كما أن أفضل الاستثمارات يتمثل في الاستثمار برأس المال البشري الذي يعتبر من متطلبات الاستدامة في التنمية البشرية.




بعد سخرية رواد فيسبوك.. تفاصيل مشاركة الفسيخ في معرض جامعة دمنهور
بعد سخرية رواد فيسبوك.. تفاصيل مشاركة الفسيخ في معرض جامعة دمنهور
بعد سخرية رواد فيسبوك.. تفاصيل مشاركة الفسيخ في معرض جامعة دمنهور
بعد سخرية رواد فيسبوك.. تفاصيل مشاركة الفسيخ في معرض جامعة دمنهور
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