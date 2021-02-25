تنفيذ مشروعات بـ 85 مليون جنيه.. تكريم ذوي الهمم الحاصلين على ميداليات بـ البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تقديم الدعم والرعاية لذوى الهمم، مشيرا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية غير المسبوق بهم فى شتى المجالات بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى دعم ورعاية الدولة لتلك الفئات وتضافر جهودها لإسعادهم والعمل على تلبية مطالبهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف آمنة، أنه حريص على تلبية احتياجاتهم وخاصة من خلال المشروعات الجارى تنفيذها ومراعاة توافر الاحتياجات اللازمة لهم عند تنفيذ تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة لتكريم المتفوقين رياضيا من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة والحاصلين على بطولات وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الجمهورية والفائزين فى انتخابات برلمان الشباب ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور نجوى خلف عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادى متحدى الإعاقة.

وكرم المحافظ، ٧٧ من الأبطال الحاصلين الفائزين ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية فى ألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال الكيوكوشنكاي والبطل مصطفى رميح ثالث العالم فى رفع الأثقال، وتكريم 19 شاب من برلمان الشباب الفائزين على مستوى الجمهورية فى الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الشباب.





وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن البحيرة تشهد طفرة كبيرة شبابية ورياضية من خلال دعم كبير وغير مسبوق من المحافظة حيث شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ مشروعات بأكثر من ٨٥ مليون جنيه، كما انه جارى حاليا تنفيذ ٣٠ مشروعا جديدا.





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