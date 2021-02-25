جامعة حلوان جاهزة لماراثون الامتحانات .. الإدارة الطبية تعلن عن تعليمات وإجراءات وقائية مشددة ..وعودة الطلاب للمدينة بدون أعباء مادية

- عودة فتح المدينة الجامعية لطلاب جامعة حلوان بإجراءات احترازية

- الإدارة الطبية بجامعة حلوان : تشديد الضوابط في الفترة الحالية





تستعد جامعة حلوان لبدا ماراثون امتحانات منتصف العام الدراسي الجامعي 2020/2021 واتخذت الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية الوقائية حتى تمر هذة الفترة بسلامة وأمان على جميع الطلاب والعاملين بالجامعة وبدأت الجامعة اول استعداداتها من خلال عودة الطلاب المدينة الجامعية .









حيث استقبلت المدينة الجامعية بجامعة حلوان اليوم عودة طلابها وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عودة الطلاب والطالبات إلى المدن الجامعية فى أماكنهم التي كانوا يقيمون بها قبل توقف الدراسة وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢١ دون تحمل الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية أي أعباء مادية عن الأيام المتبقية من شهر فبراير 2021 .





وقام الطلاب المغتربين من المحافظات المختلفة في التوافد على المدن الجامعية، مصطحبين أمتعتهم وكتبهم الدراسية، للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط العديد من الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها الجامعة بدءًا من بوابات الاستقبال.





وتحرص المدن الجامعية على تهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، مع التشديد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتشتمل الغرفة بالمدينة الجامعية للفتيات على سريرين، مع الحرص على تواجد عامل تهوية جيد، سواء شبابيك او بلكونات، ويحرص عمال النظافة على دورية عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية.





وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الطلاب عند عودتهم ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان سلامة جميع الموجودين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم .





ومن جانبها أوضحت الادارة الطبية بجامعة حلوان عن الاجراءات الاحترازية الوقائية التى سوف يتم إتبباعها فى الجامعة فى الفترة الحالية حيث سيتم :





1-استخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد عند مدخل البوابة .





2-عمل غرفة عزل عند بوابة الجامعة الرئيسية لقياس الحرارة للطلبة المشتبه فيهم وتقديم مايلزم من الخدمة الطبية وتحويل الطلبة للمستشفيات المتعاقد معها.

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3-توفير المطهرات الكحولية فى الممرات داخل المبانى .





4-التاكد من تهويه المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة واستبعاد اللجان التى لا توجد بها أماكن تهويه ووضع اعلانات للتوعية بالنظافة وغسيل الأيدي أمام المبانى وداخل دورات المياه .





5-فى حالة ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين يتم عزله فى غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة والمتابعة الدورية له واستدعاء المختصين للكشف وكتابة التقريرالطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من اجراءات .





6-التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض والتأكيد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الكحولية .





7-توفير مستلزمات نظافة الايدى والمطهرات الكحولية بجميع المعامل التى يوجد بها اجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها .





8-تخصيص عامل نظافة مدرب لتطهير الاسطح والحوائط واارضيات والتخاص من جميع الادوات الخاصة بها بالطرق الامنة المعروفة .





9-تعقيم صالات الامتحانات يوميا قبل دخول الطلاب للجان وبعد مغادرة الامتحان من قبل فريق العمل المعين من قبل كلية تحت اشراف الادارة العامة للشئون الطبية .



