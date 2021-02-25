مرض غامض سبب احتجاز الأمير فيليب 10 أيام في المستشفى

بدأ دوق إدنبرة يومه العاشر في المستشفى، وبسبب هذا المرض الغامض فإنه من المتوقع أن يظل في المستشفى على الأقل حتى بقية هذا الأسبوع.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الامير فيليب صاحب الـ 99 عاما يتلقى العلاج ويبدو مرتاحا في المستشفى، وذلك ضمن التحديث الأخير الصادر عن قصر باكنجهام الملكي، وقال ابنه الأمير إدوارد أيضًا إن فيليب أصبح أفضل كثيرًا لكنه يتطلع إلى الخروج وأن العائلة المالكة تفتقد وجوده.