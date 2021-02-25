مرض غامض سبب احتجاز الأمير فيليب 10 أيام في المستشفى

بدأ دوق إدنبرة يومه العاشر في المستشفى، وبسبب هذا المرض الغامض فإنه من المتوقع أن يظل في المستشفى على الأقل حتى بقية هذا الأسبوع.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الامير فيليب صاحب الـ 99 عاما يتلقى العلاج ويبدو مرتاحا في المستشفى، وذلك ضمن التحديث الأخير الصادر عن قصر باكنجهام الملكي، وقال ابنه الأمير إدوارد أيضًا إن فيليب أصبح أفضل كثيرًا لكنه يتطلع إلى الخروج وأن العائلة المالكة تفتقد وجوده.
ولكن بسبب المرض الغامض الذي لم يتم الكشف عن اسمه أو حقيقته، فإنه من المتوقع أن يظل في المستشفى لعدة أيام أكثر، وتم نقله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء الثلاثاء الماضي كإجراء احترازي بعد أن شعر بتوعك، ودخل المبنى دون مساعدة.
وفي ذلك الوقت، لم يكشف القصر عن سبب دخول الدوق إلى المستشفى الخاص، لكنه قال هذا الثلاثاء إنه يعالج من عدوى، وأشار إدوارد، الذي قال إنه تحدث إلى والده عبر الهاتف، إلى أن الدوق، كان محبطًا بعض الشيء من بقائه في المستشفى.
وقال القصر يوم الثلاثاء: "دوق إدنبرة لا يزال في مستشفى الملك إدوارد السابع حيث يتلقى رعاية طبية لعدوى، وهو مرتاح ويستجيب للعلاج ولكن لا يتوقع أن يغادر المستشفى لعدة أيام.
وعندما سُئل عما إذا كان فيليب، الذي سيبلغ عامه المائة في يونيو، محبطًا لوجوده في المستشفى، ضحك إدوارد وأجاب: "فقط قليلًا"، وكان من المقرر في البداية أن يقضي فيليب بضعة أيام تحت الرعاية الطبية من أجل المراقبة الطبية والراحة، ولكن اتضح يوم الجمعة الماضي أنه من المحتمل أن يظل في المستشفى هذا الأسبوع.