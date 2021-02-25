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حوادث

إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية في المحلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:01 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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احمد علي
أصيب شخصان بشارع الشرطة في مدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم، في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، وجرى نقل المصابين لمستشفى المحلة العام.


تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورد بلاغ من شرطة النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق نادي الشرطة بالمحلة، وأسفر عن إصابة اثنين.

وباشرت  قوة أمنية مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أدى لسقوط الدراجة واصطدامها بالسيارة، وأصيب اثنان كانا يستقلانها، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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