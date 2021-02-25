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أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في الأردن

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:58 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل

كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن انه سيتم اطلاق صافرات الانذار في جميع أرجاء المملكة إيذانًا باقتراب وبدخول حظر التجول الشامل مساء اليوم.

وكانت المملكة الأردنية امس الأربعاء، اعلنت فرض حظر التجول أسبوعيا من الخميس إلى السبت لاحتواء أزمة كورونا حيث تقرر زياة ساعات الحظر الليلي اليومي ليبدأ من الساعة 9 للمنشآت و 10 للأفراد. بحسب صحيفة "الغد".

وسمحت الحكومة للمواطنين بالخروج ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام. 

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد إن وزارة الصحة شهدت تطورات كبيرة في الحالة الوبائية في الاردن ما يتطلب اتخاذ اجراءات معينة للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا.

وقررت الحكومة الأردنية تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة.

وأضاف العايد: "حظر تجوّل شامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كلّ أسبوع وحتى إشعار آخر".

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