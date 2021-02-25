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اقتصاد

معهد التخطيط ينظم مجموعة من ورش العمل التدريبية للباحثين بمجلس النواب

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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اية الجارحي
قام معهد التخطيط القومى بتنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية للباحثين بمجلس النواب المصري بعناوين:

• الاحتواء الاجتماعي: التجارب الدولية والحالة المصرية
• اللامركزية : التجارب الدولية والحالة المصرية 
• موازنة البرامج والأداء: الخبرات المكتسبة لتحسين فرص التطبيق 
وذلك لمدة يومين تحت رعاية  الدكتور علاء زهران - رئيس المعهد وبحضور وإفتتاح  الدكتور خالد عطيه - نائب رئيس المعهد لشئون البحوث و الدراسات العليا.

ياتي ذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء قدرات الساده الباحثين بمجلس النواب المصري في مجالي "اللامركزية و الاحتواء الاجتماعى والتنميه المستدامه". 
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