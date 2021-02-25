معهد التخطيط ينظم مجموعة من ورش العمل التدريبية للباحثين بمجلس النواب

قام معهد التخطيط القومى بتنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية للباحثين بمجلس النواب المصري بعناوين:





• الاحتواء الاجتماعي: التجارب الدولية والحالة المصرية

• اللامركزية : التجارب الدولية والحالة المصرية

• موازنة البرامج والأداء: الخبرات المكتسبة لتحسين فرص التطبيق

وذلك لمدة يومين تحت رعاية الدكتور علاء زهران - رئيس المعهد وبحضور وإفتتاح الدكتور خالد عطيه - نائب رئيس المعهد لشئون البحوث و الدراسات العليا.



