معهد التخطيط ينظم مجموعة من ورش العمل التدريبية للباحثين بمجلس النواب

قام معهد التخطيط القومى بتنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية للباحثين بمجلس النواب المصري بعناوين:
• الاحتواء الاجتماعي: التجارب الدولية والحالة المصرية
• اللامركزية : التجارب الدولية والحالة المصرية
• موازنة البرامج والأداء: الخبرات المكتسبة لتحسين فرص التطبيق
وذلك لمدة يومين تحت رعاية الدكتور علاء زهران - رئيس المعهد وبحضور وإفتتاح الدكتور خالد عطيه - نائب رئيس المعهد لشئون البحوث و الدراسات العليا.
ياتي ذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء قدرات الساده الباحثين بمجلس النواب المصري في مجالي "اللامركزية و الاحتواء الاجتماعى والتنميه المستدامه".