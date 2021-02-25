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حوادث

ضبط المتهمين باستدراج سائق وذبحه لسرقة تروسيكل فى سمنود

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:20 م
القتيل
القتيل
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احمد علي
تمكن ضباط المباحث الجنائية اليوم من ضبط المتهمين باستدراج سائق وذبحه باستخدام آلة حادة بهدف سرقة التروسيكل الخاص به بشوارع مركز سمنود وتم التحفظ علي الجثة وتسليمها إلي مشرحة مستشفي المحلة العام. 


كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة سمنود، بورود بلاغات من الأهالى، بعثورهم على جثة شخص مقتول إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وملقى فى الطريق العام.

كما انتقلت  قوة من مباحث سمنود تحت إشراف الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود إلى محل البلاغ من خلال المعاينة المبدئية.

 وتبين أن الجثة لشخص يدعى" السيد أحمد الأعرج" فى الأربعينات من عمره، ويعمل سائق تروسيكل وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوى لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها.

وبتكثيف التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبين أن هناك شخصين فى الثلاثينات من عمرهما قاما باستدراجه إلى قطعة أرض فضاء، وذبحه باستخدام آلة حادة، بهدف سرقة التروسيكل وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين فى مكان اختبائهما فى محافظة الجيزة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ضبط المتهمين باستدراج سائق وذبحه لسرقة تروسيكل فى سمنود
ضبط المتهمين باستدراج سائق وذبحه لسرقة تروسيكل فى سمنود
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