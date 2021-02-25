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رياضة

بوكس وشد شعر.. شطة يكشف عن 4 خناقات فى مسيرته بالأهلي .. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:32 م
شطة
شطة
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يسرى غازى - عدسة - إيهاب أشرف
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الاهلي عن أبرز الخناقات التى شارك بها فى مسيرته الكروية بصفوف النادى الأهلي والسودان.

قال شطة عبر حواره لـ "صدى البلد": فى مباراة الأهلي والأوليمبي عام 1977 حدث إحتكاك مع محمد الكاس لاعب الأوليمبي تعرضت فى إحدى الكرات إلى بوكس منه وسالت الدماء من أنفي وبعدها جرى الصلح بيننا وأصبحنا أصدقاء.

تابع : فى مباراة الأهلي والزمالك لى واقعة مع محمود الخواجة نجم القلعة البيضاء حين سقطت فى إحدى الكرات وقام بشد شعرى وظهرت اللقطة فى التليفزيون وجاء حازم خالد زميلى حينها فى الأهلي ليدافع عنى وقلت له الواقعة معى وليست معك.

أضاف: لى خناقة كبيرة مع حمادة الرومي لاعب الإسماعيلي فى عام 1978 وكان دائما هناك عنف شديد بينى وبينه وحاول ضربى بالبوكس لولا إكرامي حارس المرمى الذى قام بفض المشادة بيننا.

استطرد : موقف لا انساه فى عام 1972 كنت ألعب باسم منتخب الجامعات فى تنزانيا وأحد لاعبى المنافسين بعد إحرازى هدفا أبدى ضيقه منى وأصبح يجرى ورائى حول التراك وهو لا يستطيع اللحاق بي وحكم اللقاء أطلق صافرته واللاعب لم يتوقف.

وعن موقف أندية جنوب إفريقيا وأزمة مباريات دورى أبطال إفريقيا قال : الكاف سيكون لديه نوع من المرونة وسوف يقوم بالتأجيل للمباريات التى طرفا فيها فرق جنوب افريقيا لحين تهدئة الاوضاع الخاضة بفيروس كورونا لافتا الى ان لجان الكاف بها مرونة وسبق أن تم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى النسخة السابقة.
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