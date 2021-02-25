الاتحاد يعود بريمونتادا ويفوز 2-1 على دجلة في مباراة مثيرة بالدوري

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا غاليا ومثيرا أمام ضيفه وادي دجلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز .

وفي الدقيقة 20 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق وادي دجلة بعد عرقلة لاعبه محمد هلال داخل منطقة الجزاء كما لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو الذي أكدها.









وفي الدقيقة 22: سدد محمد هلال ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الاتحاد متقدمًا لفريقه بهدف.



