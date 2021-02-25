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رياضة

الاتحاد يعود بريمونتادا ويفوز 2-1 على دجلة في مباراة مثيرة بالدوري

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:12 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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محمد رشاد
اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا غاليا ومثيرا أمام ضيفه وادي دجلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز .


وفي الدقيقة 20 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق وادي دجلة بعد عرقلة لاعبه محمد هلال داخل منطقة الجزاء كما لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو الذي أكدها.


وفي الدقيقة 22: سدد محمد هلال ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الاتحاد متقدمًا لفريقه بهدف.


وفى الدقيقة 54 ادرك الاتحاد التعادل بعدما عاد رزاق سيسه لحدود منطقة جزاء وادي دجلة قبل أن تصل الكرة منه لكريم الديب داخل منطقة الجزاء ليرسلها بينية على يمينه لفوزي الحناوي الذي سدد الكرة بين قدمي محمد عبد المنصف فى الشباك.


وفى الدقيقة 90: استغل أوكري خطأ خالد رضا في استقبال الكرة من محمد عبد المنصف داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثاني للاتحاد.


بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 18 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن سموحة وبيراميدز صاحبي المركزين التاسع والثامن بجدول الدوري، بينما توقف رصيد دجلة عند النقطة 7 متذيلاً جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز 17 قبل الأخير.

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