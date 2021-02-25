حبس قائد مركب بحيرة مريوط ٤ أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس قائد مركب بحيرة مريوط المنكوب ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة ١٤ شخصا كلهم من النساء والأطفال.













كانت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، ظهر الأربعاء، قد نجحت في انتشال آخر ضحايا حادث غرق مركب صيد ببحيرة مريوط أمام استاد برج العرب، ليصل الإجمالي إلى 14 ضحية، وخمسة مصابين.





وقال مراجع مطيرد، أحد الأهالي، إنه تم العثور على آخر جثمان لطفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، مؤكدًأ أن هذه هي آخر ضحايا حادث غرق مركب ببحيرة مريوط، مشيرا إلى أن سيارة الاسعاف نقلتها لمشرحة مستشفى العامرية العام.









وقال قائد المركب المنكوب في بحيرة مريوط " محمود.ع.ح" 23 سنة، إنه فقد زوجته ووالدته وابنته وباقى أفراد أسرته في الحادث، ولم يستطع إنقاذهم بعد أن جرفتهم الأمواج بعيدا عن المركب









وأضاف قائد المركب المنكوب، في تحقيقات النيابة، أنهم كانوا في رحلة تنزه بحرية داخل البحيرة، وأثناء عودتهم بعد غروب الشمس، ارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ وغير طبيعي، وبدأ الأطفال الصغار في الصراخ، واصطدم المركب بزاوية "قطعة خشبية يستخدمها الصيادون" وبعدها انقلب المركب بالكامل نظرا لزيادة الرياح والأمواج، مضيفا انه نجح في إنقاذ نجله، وفشل في إنقاذ باقي الأسرة، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة ولم يستطع اللحاق بهم.





كانت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية قد قررت إخلاء سبيل قائد المركب الغارق ببحيرة مريوط، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث واستلام جثامين ذويه ودفنهم بعد إنهاء الإجراءات من النيابة، وذلك بضمان محل إقامته.







