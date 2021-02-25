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أخبار العالم

لأول مرة.. السعودية تصدر سندات سيادية باليورو بعائد سلبي

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:23 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
اعلن المركز الوطني لإدارة الدين العام بالمملكة العربية السعودية عن  طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة السعودية. 

وأوضح المركز في بيان له انه قام بالإعلان عن الإصدار صباح يوم أمس وإغلاقه في نفس اليوم. 

يأتي ذلك تماشيًا مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين بحسب ما أعلمه المركز .

وفي خطوة غير مسبوقة، قام المركز بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وكان قد جمع ما يقدٌر بـ 1.5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين، الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024 بعائد سلبي يقدر بحوالي سالب 0.06 في المائة، ونصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030 بعائد أقل من 1 في المائة.

ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني للعام الحالي بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير
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