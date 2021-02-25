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تعليم

حقوق طنطا تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات وتستعد لاستقبال الطلاب

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:32 م
استعدادًا لامتحانات
استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي. حقوق طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور محمد إبراهيم، أنّ كلية الحقوق جامعة طنطا وضعت خطة شاملة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب وكافة القائمين على الامتحانات.


أشار عميد كلية الحقوق، إلى الالتزام التام بالقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية،  وكذلك الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة الطارئة، برئاسة الدكتور محمود ذكى، موضحًا أنه أجريت اليوم الخميس، عملية تعقيم لجان الامتحانات، والمكاتب الإدارية والحمامات وجميع الأماكن التي من المحتمل تواجد الطلاب فيها، بالتعاون مع إتحاد الطلاب بالكلية.

أجريت عملية التعقيم والتطهير تحت إشراف العميد أسامه النحال، قائد أمن الكلية ومجمع سبرباي، والطالب أحمد غانم، أمين اتحاد طلاب كلية الحقوق، والطالب أحمد جمده، نائب أمين اتحاد طلاب كلية الحقوق.
حقوق طنطا تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات وتستعد لاستقبال الطلاب
حقوق طنطا تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات وتستعد لاستقبال الطلاب
حقوق طنطا تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات وتستعد لاستقبال الطلاب
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