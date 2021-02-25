حقوق طنطا تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات وتستعد لاستقبال الطلاب

أكد الدكتور محمد إبراهيم ، أنّ كلية الحقوق جامعة طنطا وضعت خطة شاملة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب وكافة القائمين على الامتحانات. طنطا









أشار عميد كلية الحقوق، إلى الالتزام التام بالقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة الطارئة، برئاسة الدكتور محمود ذكى، موضحًا أنه أجريت اليوم الخميس، عملية تعقيم لجان الامتحانات، والمكاتب الإدارية والحمامات وجميع الأماكن التي من المحتمل تواجد الطلاب فيها، بالتعاون مع إتحاد الطلاب بالكلية.



