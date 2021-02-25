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توك شو

بإطلالة ناعمة.. نهال طايل تخطف قلوب متابعيها

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:47 م
الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل
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محمد بدران
شاركت الإعلامية الشابة نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" على فضائية المحور، متابعيها بصورة جديدة، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نهال طايل، في الصورة، بإطلالة هادئة، مرتدية جاكيت جلد أسود وهو ما أبرز من رقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية وضعت نهال طايل مكياجا جذابا هادئا لتبرز جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

يذكر أن الإعلامية نهال طايل تقدم برنامج "تفاصيل" على فضائية المحور، والذى يذاع يوم الأحد من كل أسبوع، وهو برامج اجتماعي، تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعى والفنى.
بإطلالة ناعمة.. نهال طايل تخطف قلوب متابعيها
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