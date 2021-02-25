بإطلالة ناعمة.. نهال طايل تخطف قلوب متابعيها

شاركت الإعلامية الشابة نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" على فضائية المحور، متابعيها بصورة جديدة، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نهال طايل، في الصورة، بإطلالة هادئة، مرتدية جاكيت جلد أسود وهو ما أبرز من رقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.





أما من الناحية الجمالية وضعت نهال طايل مكياجا جذابا هادئا لتبرز جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



