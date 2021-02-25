أنسب سيارة لرجال الأعمال في الخليج| صور

يبحث دائما رجال الأعمال عن السيارات الفاخرة، والحديثة التي تلبي احتياجاتهم وفي نفس الوقت تناسب وضعهم الاجتماعي، وتعد سيارات الدفع الرباعي هي من الخيارات الأولية بالنسبة لرجال الأعمال خاصة المقيمين في الخليج لأنها تجمع بين الجرأة والشباب والشكل المتميز، إضافة إلى الانسيابية، ومن أفضل هذه السيارات هي نيسان باترول 2021، ويبلغ سعرها في إمارات 293 ألف درهم، وفي السعودية 335 ريال سعودي.
مواصفات نيسان باترول 2021
تتميز السيارة بتصميم خارجي قوى مع شبك أمامي من نوعية V-motion ، الذي أصبح يتخذ تصميما جديدا خاصة بسيارةSUV ، وتتمتع السيارة بمصابيح خلفية شكلا سهميا، وتندمج بكل سلاسة بلوحة الكروم ، ومؤشرات الانعطاف الجانبية الخلفية.
تستمد السيارة قوتها بمحرك من خيارين من المحركات VS ، سعة 4.0 لتر، ويولد قوة 275 حصان، 394 نيوتن .متر أما الآخر V8 سعة 5.6 لتر في الفئة الأعلى فهو يولد قوة 400 حصان، 560 نيوتن .متر من عزم الدوران، كما يأتي كلا من المحركين مع نظام دفع كلي، بالإضافة ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.
مواصفات نيسان باترول 2021
تتميز السيارة بتصميم خارجي قوى مع شبك أمامي من نوعية V-motion ، الذي أصبح يتخذ تصميما جديدا خاصة بسيارةSUV ، وتتمتع السيارة بمصابيح خلفية شكلا سهميا، وتندمج بكل سلاسة بلوحة الكروم ، ومؤشرات الانعطاف الجانبية الخلفية.
تستمد السيارة قوتها بمحرك من خيارين من المحركات VS ، سعة 4.0 لتر، ويولد قوة 275 حصان، 394 نيوتن .متر أما الآخر V8 سعة 5.6 لتر في الفئة الأعلى فهو يولد قوة 400 حصان، 560 نيوتن .متر من عزم الدوران، كما يأتي كلا من المحركين مع نظام دفع كلي، بالإضافة ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.