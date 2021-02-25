ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضبط مواطن سعودي تلفَّظ على رجال الأمن بعد استيقافه

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:37 م
السعودية
السعودية
Advertisements
محمود نوفل
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من القبض على مواطن وثق إساءته اللفظية للشرطة في مقطع فيديو ونشره.


وبحسب موقع عاجل السعودي  فقد سجل المواطن مقطع فيديو وهو يتلفظ على رجال الشرطة، على طريق النعيرية – حفر الباطن بعبارات غير لائقة، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشرت شرطة المنطقة الشرقية، فيديو عبر حساب سناب الداخلية، قالت فيه " بالإشارة إلى الفيديو المتداول لمواطن يتلفظ على رجال الأمن بعد استيقافه من رجال الأمن لعدم وجود لوحات على مركبته، فقد تم تحديد هويته.


وبينت الشرطة السعودية ، أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشرطة السعودية تتخذ إجراءات في حادث إطلاق نار من رشاش

قرار عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

انتحلوا صفة رجال أمن.. فيديو يقود الداخلية السعودية للقبض على 3 أشخاص

لحظة مؤثرة.. سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة "فيديو"

تحرك عاجل من الشرطة السعودية تجاه شخص أساء للإسلام

السعودية.. القبض على شاب تحرش بطفلة في فيديو على تويتر

ترشيحاتنا

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

تقضي عليها في الحال.. وصفات سحرية للتخلص من الحشرات

هتسد معاك في البرد.. طريقة جديدة لعمل شوربة العدس

مذبحة بشعة.. شابة تقطع رؤوس عائلتها بالكامل بسبب زواجها

الأهالي تصارعوا على استضافتها.. العثور على طفلة بالطريق الزراعي

ابنة يوسف شعبان: والدي يستجيب للعلاج ويحتاج لدعوات محبيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقضي عليها في الحال.. وصفات سحرية للتخلص من الحشرات

القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات ميني كوبر في السوق الإماراتي

سيارة زيرو عائلية 8 راكب يمكن امتلاكها بمقدم أقل من 50 ألف جنيه.. صور