التحقيق في اندلاع حريق داخل منزل يسفر عن وفاة سيدة خنقا بالدخان بملوي جنوب المنيا

بدأت النيابه العامه بمركز ملوي جنوب المنيا التحقيق في واقعة وفاة سيدة مسنه خنقا بالدخان اثر اندلاع النيران داخل منزل بقرية "دير البرشا" التابعة لمركز ملوي نتيجة اشتعال بعض الأخشاب بغرض التدفئة.





وأمرت النيابه العامة بالتحفظ على موقع الحريق وإخطار المعمل الجنائي.









تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية "دير البرشا" التابعه لدائرة المركز وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.





وانتقل على الفور رجال الشرطة وسيارات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة سيدة مسنه اختناقا بالغاز.



