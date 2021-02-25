إزالة مخلفات الطيور.. تفاصيل حملة تنظيف التماثيل في الميادين

أطلقت وزارة الآثار حملة لتنظيف التماثيل المتواجدة فى الميادين العامة فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، فى محاولة لإعادة رونق التماثيل التى تعرضت للتشوه والتلوث نتيجة لتراكم المخلفات وبقايا الطيور وطبقات الأتربة، وفقًا لتقرير بثته قناة سكاي نيوز.





وقالت الدكتور هبة السيد مدير الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن عملية التنظيف تتم من خلال إزالة الأتربة ومخلفات الطيور، وبعد ذلك يتم عزل التمثال للحفاظ على المادة التى صُنع منها والتى تكون عادة مادة "البرونز".









ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة جاءت فى إطار حرص وزارة الآثار التى على رأسها الدكتور خالد عناني، لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضاري لميادين مصر.





ومن جانبه قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "إن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا أثناء الترميم هى الخدوش أو التهشيم المتواجد فى التمثال، لأنها تتطلب وقتا أطول لإعادة رونقها من جديد.



