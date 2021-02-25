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تعليم

لطمأنة أولياء الأمور.. تعليم الغربية: جميع المدارس مستعدة للامتحانات

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:08 م
ناصر حسن إسماعيل،
ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربي
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احمد علي
أكد ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن تعليم الغربية مستعدة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ / 2021، ومستمرون في تعقيم اللجان الامتحانية، واتخاذ كافة الاحترازية والوقائية بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية العشر. 


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .

كما أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستتلقى أي مشكلة تتعلق بالامتحان على تليفون 0403333551 من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء، طوال فترة الامتحانات، كما أن غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية جاهزة لتلقى أي مشكلة وستعمل على وضع الحلول الفورية لجميع الطلاب، ويتم تواصلها مع الإدارات والمدارس طوال فترة انعقاد الامتحانات.

كما شدد على استعداد مراكز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية، لتقديم الدعم المباشر للطلبة والمدارس والتدخل السريع في حال تواجد أي مشكلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد "حسن" أننا مستعدون لإجراء الامتحانات في أمان تام، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الكمامة، واستخدام المطهرات الشخصية، والالتزام بضوابط الامتحان والإجراءات الوقائية والاحترازية.
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