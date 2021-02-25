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حوادث

النيابة تستعجل تحريات البحث الجنائي في واقعة مقتل مدير مؤسسة بالمنيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:08 م
المجنى عليه
المجنى عليه
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ايمن رياض
أمر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بحبس المتهم بقتل المجني عليه عادل لطفي مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا 4  أيام على ذمة التحقيق، أثناء تحصيله اشتراكات المؤسس كما أمر بسرعة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة. 

ترجع أحداث القضيه إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا تلقيه إشارة من المستشفى الجامعي بوفاة  عادل لطفي مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا اثر اصابته بجرح طعني في صدره.


وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي بنشوب مشادَّة بين المجني عليه وبين آخرين بسبب سداد قسط شهريٍّ للمؤسسة التي يديرها المجني عليه، أسفرت عن طعن المتهمِ للمجنيَّ عليه بسكينٍ مُحدثًا إصابته، وأُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدم في الجريمة. 

وباشرت النيابة العامة التحقيق بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا المشادَّة المشار إليها ومنهم زوجةُ المتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بالسكين على إثر الخلاف على سداد القسط الشهري، وباستُجوب المتهمُ أنكر ما نُسِب إليه من اتهام، وقرَّر حيازةَ المجنيِّ عليه سكينًا خلال المشادَّة وسقوطه عليها مما أحدث إصابته. 

وأجرت النيابة العامة معاينةً لمسرح الحادث، وندبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية إصابته، وكلفت «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة مسرح الجريمة لرفع الآثار المادية العالقة به. 
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