النيابة تستعجل تحريات البحث الجنائي في واقعة مقتل مدير مؤسسة بالمنيا

أمر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ، بحبس المتهم بقتل المجني عليه عادل لطفي مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا 4 أيام على ذمة التحقيق ، أثناء تحصيله اشتراكات المؤسس كما أمر بسرعة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.





ترجع أحداث القضيه إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا تلقيه إشارة من المستشفى الجامعي بوفاة عادل لطفي مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا اثر اصابته بجرح طعني في صدره.









وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي بنشوب مشادَّة بين المجني عليه وبين آخرين بسبب سداد قسط شهريٍّ للمؤسسة التي يديرها المجني عليه، أسفرت عن طعن المتهمِ للمجنيَّ عليه بسكينٍ مُحدثًا إصابته، وأُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدم في الجريمة.





وباشرت النيابة العامة التحقيق بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا المشادَّة المشار إليها ومنهم زوجةُ المتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بالسكين على إثر الخلاف على سداد القسط الشهري، وباستُجوب المتهمُ أنكر ما نُسِب إليه من اتهام، وقرَّر حيازةَ المجنيِّ عليه سكينًا خلال المشادَّة وسقوطه عليها مما أحدث إصابته.



