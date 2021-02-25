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أخبار البلد

محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الزراعة بعرض مطالب المحافظة.. صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:08 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمطار شرم الشيخ الدولي ، في مستهل زيارته للمحافظة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، بعرض مطالب المحافظة، بحضور مديري الزراعة والطب البيطري والثروة السمكية.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الزراعة ومرافقوه المشروعات الزراعية بطور سيناء غدا  الجمعة، ويتفقد المشروعات الزراعية بنويبع يوم السبت .

جدير بالذكر ان وزير الزراعة يرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفي الصياد ، نائب الوزير،الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،
الدكتور عبد الله زغلول  رئيس مركز بحوث الصحراء،  الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين و الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي،  سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة أحمد ابراهيم ، المستشار الإعلامي للوزير.
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