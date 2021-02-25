محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الزراعة بعرض مطالب المحافظة.. صور

استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمطار شرم الشيخ الدولي ، في مستهل زيارته للمحافظة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، بعرض مطالب المحافظة، بحضور مديري الزراعة والطب البيطري والثروة السمكية.





ومن المقرر أن يتفقد وزير الزراعة ومرافقوه المشروعات الزراعية بطور سيناء غدا الجمعة، ويتفقد المشروعات الزراعية بنويبع يوم السبت .





جدير بالذكر ان وزير الزراعة يرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفي الصياد ، نائب الوزير،الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،