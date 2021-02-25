ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عادل العمدة: مصر دولة رائدة وإنسانيتها تنعكس في تصرفاتها

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:08 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، تعليقا على المساعدات المصرية لـ الأشقاء فى لبنان، إن العلاقات المصرية اللبنانية قوية، مؤكدًا أن ما تقوم به مصر يأتى من دولة رائدة وإنسانيتها تنعكس فى تصرفاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم" المذاع على قناة إكسترا نيوز: "دائمًا ما تظهر معادن الرجال فى الشدائد.. لبنانى تعانى من مشكلات فى هذه المرحلة ولذلك نجد مصر بجوارها.

وأشار إلى أن العالم يعانى من أزمة كورونا، ولذلك مصر تقدم المساعدات لـ لبنان في تلك الأزمة، موضحا أن مصر لسيت المرة الأولى التى تقدم فيها المساعدات لـ لبنان.

وأوضح أن هذه المرة تعتبر الرابعة التى تقدم فيها مصر المساعدات لـ لبنان، لافتا إلى أن مصر كانت أول من أرسلت مساعدات بعد انفجار مرفأ بيروت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب إغلاق كورونا.. اعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بلبنان

وزيرة الصحة فور وصول 3 طائرات مساعدات طبية إلى لبنان: مستمرون في دعم الأشقاء لمواجهة كورونا.. فيديو

وزير الصحة اللبناني: نشكر الرئيس السيسي والأشقاء المصريين على الدعم المتواصل منذ حادث مرفأ بيروت "فيديو"

هيفاء أبو غزالة: مصر تقدم مساعدات مستمرة لـ لبنان لتحقيق الاستقرار

عبد الحكم: زيارة سعد الحريري تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر ولبنان

عقب مرور 6 أشهر.. بيان أمريكي- فرنسي بشأن انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

خاص- عزومة لم الشمل وتصحيح المسار بين لاعبي الأهلي بحضور الخطيب

إغلاق قناة مكسبي.. تفاصيل

وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام بـ فيروس كورونا

شطة: أرفض دعم فرجاني ساسي والـ var أنصف الأهلي.. فيديو

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن امتحانات التابلت

حقيقة إيقاف سيد عبدالحفيظ والشناوي بسبب أحداث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي