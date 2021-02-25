عادل العمدة: مصر دولة رائدة وإنسانيتها تنعكس في تصرفاتها

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، تعليقا على المساعدات المصرية لـ الأشقاء فى لبنان، إن العلاقات المصرية اللبنانية قوية، مؤكدًا أن ما تقوم به مصر يأتى من دولة رائدة وإنسانيتها تنعكس فى تصرفاتها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم" المذاع على قناة إكسترا نيوز: "دائمًا ما تظهر معادن الرجال فى الشدائد.. لبنانى تعانى من مشكلات فى هذه المرحلة ولذلك نجد مصر بجوارها.





وأشار إلى أن العالم يعانى من أزمة كورونا، ولذلك مصر تقدم المساعدات لـ لبنان في تلك الأزمة، موضحا أن مصر لسيت المرة الأولى التى تقدم فيها المساعدات لـ لبنان.



