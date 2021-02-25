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تدخل فوري للحالات.. التضامن تكشف تفاصيل مبادرة الاسعاف الاجتماعي

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:01 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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شيرين عادل
قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى،  إنه كان هناك حالات فى السابق عرضها الاعلام الاجتماعى عرفناها بالصدفة مثل سيدة المطر وغيرها لمساعدة الحالات الأكثر احتياجا.

وأضافت " القباج " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة،  أن مبادرة الاسعاف الاجتماعى عبارة عن آلية منظمة واطلاق خط ساخن ومن يجد حالة تستدعى التدخل الفورى وهو مواز للاسعاف الطبى مثل الأيتام والحالات المسنة فى حالات خطر ، وحالات  الإعاقة وأسرهم معرضين للخطر.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها فى هذه المبادرة وهناك شركاء من الحكومة من وزارة الصحة ، هيئة الاسعاف ، جمعية الهلال الأحمر، مؤسسات المجتمع المدنى ، و عدد كبير من الشباب المتطوع.

وأشارت لوجود 2500 رائدة ريفية مع إضافة 7 آلاف آخرين من مكلفات الخدمة العامة وهم الخريجات ويتم توظيف مواردها ودفع مبالغ مالية لهم  وإعادة تثقيفهم ، وتوجيه 12 رسالة توعية حول الزواج المبكر ، مناهضة التدخين والإدمان ، ختان الإناث ، مناهضة التنمر وغيرها.

ودعت الشباب بدلا من المشاركة الصماء على شبكات التواصل الاجتماعى  إلى التفاعل مع هذه المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا والتي أعلت من قيمة المشاركة المجتمعية والعمل العام. 
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