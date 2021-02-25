أستاذ تمويل: مكاسب هائلة تنتظر مصر والعراق من التعاون المشترك

قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، إن العلاقات المصرية العراقية لها امتداد عريق وكبير، موضحًا أن رئيس الوزراء العراقى يثمن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من دعم كامل فى مختلف المجالات.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أحداث اليوم" المذاع على قناى إكسترا نيوز، أن هناك ملفات كثيرة مشتركة بين القاهرة وبغداد، مؤكدا أن مصر تتطلع لتكون شريك استراتيجى مع العراق فى مجال الاستثمار والتنمية، وأن مصر لديها فرص واعدة لدخول العراق.









ولفت إلى أن هناك نقطة كبيرة تم التوصل لها وهي قيام مصر بالإعمار مقابل النفط، وتم وضع أسس لتلك المبادرات، فى القمة الثلاثية بين مصر و الأردن و العراق.







