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محافظات

فودة يستقبل وزير الزراعة في مستهل زيارته لجنوب سيناء لتفقد المشروعات

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:08 م
فودة يستقبل وزير
فودة يستقبل وزير الزراعة في مستهل زيارته لجنوب سيناء
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اليوم الخميس المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمطار شرم الشيخ الدولي في مستهل زيارته للمحافظة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم بعرض مطالب المحافظة من وزارة الزراعة بحضور محافظ جنوب سيناء ومديري الزراعة والطب البيطري والثروة السمكية بالمحافظة.

  يتفقد وزير الزراعة غدا  المشروعات الزراعية بمدينة  طور سيناء   وسوف يزور وزير الزراعة  مزارع منطقة سهل القاع ووادي طور سيناء ويلتقي بمزارعي طور سيناء  علاوة علي جولة له  السبت القادم في مدينة نويبع   لتفقد المشروعات الزراعية ومشروع السياحية الزراعية والمزارع الطبيعية القائمة علي المياه الجوفية .

ويرافق الوزير في  هذه الزيارة المهندس مصطفي الصياد نائب الوزير، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد الحليم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور صلاح بدوي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الدكتور محمد فهيم مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء و احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة .

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فودة يستقبل وزير الزراعة في مستهل زيارته لجنوب سيناء لتفقد المشروعات
فودة يستقبل وزير الزراعة في مستهل زيارته لجنوب سيناء لتفقد المشروعات
فودة يستقبل وزير الزراعة في مستهل زيارته لجنوب سيناء لتفقد المشروعات
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