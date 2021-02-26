برلمانى يقترح إنشاء شرطة مجتمعية لمكافحة التسول

قال النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه أعد مقترح بشأن مكافحة ظاهرة التسول وتقدم به للدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان.





وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قانون قديم لمكافحة التسول ، ولكنه غير مفعل لايفعل ، خاصه فى ظل انتشار التسول بإعتباره مرض يصيب المجتمع وباب خلفى لإختطاف الاطفال.





وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن المقترح الذى تقدمه يتضمن إ نشاء شرطة مجتمعية مثل شرطة السياحة وغيرها من الشرطيات المتخصصة ، بحيث تكون مهمتها مكافحة التسول ، واذا ثبت أن هناك حالات من المتسولين ليس لديهم دخل يتم ضمهم للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، أما إذا ثبت ان هناك حالات من المتسولين لديهم دخل يتم معاقبتهم بالحبس.





واختتم : فى حاله موافقة لجنة التضامن بالبرلمان على مقترحه فإنه سيقوم بإعادة كتابته كمشروع قانون وسيقوم بتقديمه إلى مجلس النواب.