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وزير النقل: نعمل على الانتهاء من تطوير 1000 كيلو من الطريق الصحراوي.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:09 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
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محمود محسن
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن ميزانية الوزارة وصلت إلى 6 أضعاف من أجل تنفيذ جميع مطالب أهالي الصعيد، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد لها اهتمام كبير من سكة حديد وطرق وكباري.


وأضاف الوزير خلال لقاء له على هامش زيارته لمنطقة ديروط: نعمل أيضا على تطهير المجرى الملاحي لنهر النيل.


وتابع وزير النقل أن كل الطرق كان بها حوادث تقع بسبب سوء حالة الطريق وعدم تطبيق القانون بالشكل الكافى وأيضا العامل البشري الذي يكون أحد أهم الأسباب في وجود الحوادث.


وأردف الوزير: لدينا خطة لرفع كفاءة الطرق.. نعمل على الانتها من الطريق الصحراوي والذي سيكون بمسافة 1028 كيلو.
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