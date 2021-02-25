أمريكا الأعلى .. وفيات فيروس كورونا عالميا تتجاوز 2.5 مليون

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم نحو 2.491 مليون؛ وتم اكتشاف أكثر من 112.3 مليون حالة إصابة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.





وتعد الولايات المتحدة لديها أعلى حصيلة وفيات وإجمالي حصيلة لفيروس كورونا ، مع إصابة 28.3 مليون شخص و 505 آلاف حالة وفاة. تليها الهند (11.03 مليون حالة ، 156000 حالة وفاة) والبرازيل (10.3 مليون حالة وعدد القتلى أكثر من 249000) ، في حين أن المكسيك لديها ثالث أعلى عدد من الوفيات مع أكثر من 182000 حالة وفاة وأكثر من 2 مليون مصاب.





وقالت كريستالينا جورجيفا ، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي ، إن مجموعة العشرين يجب أن تتجنب الاختلاف الخطير في صفوفها وأن تكثف لتوفير لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لحماية الاقتصادات الضعيفة من مخاطر لا توصف.