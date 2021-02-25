هل تطبق ضريبة التصرفات العقارية على الشركات؟ مسئول بـ"المصلحة" يوضح

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية تشتمل على أن أى شخص عليه أن يقوم بالتسجيل لوحدته السكنية بنسبة 2.5% من القيمة الاجمالية لها.





وأوضح "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن البائع هو من يتحمل دفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، لافتأ إلى أن هذه النسبة ليست جديدة وموجودة منذ سنوات عدة منذ اطلاق قانون الضريبة على الدخل.





وأشار إلى أن هناك تشريعا منذ سنوات عديدة يتضمن هذه الضريبة ولكن تواجد بعض الأفراد الذين كانوا لا يدفعون 2.5% وكان القانون حتى 18 مايو 2013 لا يلزم بسداد الضريبة إلا عند الاشهار، التسجيل أو التوثيق.





ولفت إلى أن بعد عام 2013 أصبحت الضريبة مستحقة ولذلك فإن الغالبية العظمى من التصرفات الضريبية هى جميعها مدفوعة من الأفراد، وفى حالة عدم وجود البائع فى الوقت الحالى سيتحملها المشترى.





وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب ب وزارة المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية لا تطبق على الشركات لكن يتم تطبيقها على الأشخاص الاعتبارية التى تكون الملكية ونسبة الحيازة له 100%، لافتأ إلى أن نسبة 2.5% تطبق على نسبة الشراء وقت تحرير العقد ، لافتأ إلى أن المبلغ المدفوع فى الشهر العقارى رسوم مقابل تأدية خدمة.