لـ 85 دولة.. يونيسيف وأسترازينيكا توقعان صفقة لتوفير لقاحات كورونا

وقعت منظمة اليونيسيف وشركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينكا اتفاقية لتقديم لقاحات كورونا كوفيد 19 إلى 85 دولة، حسبما أعلنت الوكالة في بيان صحفي يوم الخميس.





وجاء في البيان: "وقعت اليونيسيف وأسترازينيكا الأسبوع الجاري اتفاقية طويلة الأجل لتزويد لقاح كورونا نيابة عن مرفق كوفاكس".





وقالت وكالة الأمم المتحدة إنه من خلال الاتفاقية، ستحصل اليونيسف وشركائها في المشتريات بما في ذلك منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) على ما يصل إلى 170 مليون جرعة من اللقاحات لحوالي 85 دولة.





وتلقى لقاح اوكسفورد - استرازينكا قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ (EUL) في 15 فبراير.





ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم اللقاح في الربع الأول من عام 2021.





في 11 فبراير، أعلنت اليونيسف عن توقيع اتفاقية مع شركة فايزر لتوريد لقاح فايزر-بيو إن تك حتى عام 2021 ، بعد اتفاق مع معهد سيروم في الهند للوصول إلى لقاحين من خلال نقل التكنولوجيا من أسترازينيكا الذي تم منحه، وفقا لما أشارت إليه وكالة الأمم المتحدة.