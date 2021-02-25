د. أحمد مُصطفي يكتُب: ملف إصلاح التعليم في مصر وما قد تم فيه

تشغل قضايا التعليم ليس في جمهورية مصر العربية فقط بل في العالم أجمع تفكير واهتمام الرأي العام والقيادة السياسية والتنفيذية المُتمثلة في الحكومة، وذلك لأن تلك القضية تحتل مركزًا بارزًا بين مجموعة قضايا إجتماعية كبرى تواجههًا المُجتمعات ومن ضمنها مصر منذ فترة طويلة.





وتظل قضية التعليم في مصر مطروحة في كل مراحل التاريخ المصري منذ تأسيس الدولة الحديثة في عصر محمد علي باشا وإلى وقتنًا هذا، لذلك سنعرض من خلال هذا المقال كُل ما تريد معرفته عن قضية التعليم في مصر من حيث المشكلات التي تواجه تطوره وسبل وطرق إصلاحه، كي يواكب التطور والتقدم والركب العالمي، وكذلك ما قامت به الحكومة المصرية مُتمثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم لتحقيق هذا التطوير المنشود.





أولا :- أهم المشكلات التي كانت تواجه التعليم في مصر•

لم تعد قضية التعليم في مصر تتعلق فقط بإنشاء مدارس إضافية جديدة لإستيعاب الزيادة في أعداد الطُلاب نتيجة الزيادة السُكانية ، أو تطوير وإصلاح للمناهج الموجودة حاليًا لتواكب التطور السريع الذي يشهدُه العالم من حولنا ولمواكبة إحتياجات سوق العمل ، إنما يتطلب الأمر تطوير للتعليم بشكل عام وشامل، بحيث يصبح التعليم هدف ووسيلة في نفس الوقت، وأن تُساعد تلك المناهج الجديدة المتطورة على تنمية روح الانتماء والوطنية لدى الطلاب ، وذلك عن طريق إرساء قواعد الثقافة المصرية الأصيلة، التي لا تحمل حقد ولا عنف ولا عداء ولا تفرقة لأي مواطن داخل المجتمع، وأن يتم تدريب الطالب على تحمل ومواجهة مسئولياته تجاه المجتمع.





وتشير معظم الأبحاث والدراسات التي أجريت على الواقع التعليمي في مصر والدول العربية في السابق إلى حالة السوء الذي كان يعيشُه النظام التعليمي، فكان عند النظر إلى نظام التعليم من حيث الكفاءة والجودة والتمويل والإدارة نجد أن الصورة التي كانت تظهر أمامنًا تعبر عن المشكلات الحقيقية التي كان عليها التعليم في مصر، ويمكن إجمال تلك المُشكلات في النقاط التالية:





•كانت لا تزال فلسفة التعليم في مصر غير محددة المعالم.

•قصور تكافؤ الفرص والمساواة في أشكال التعليم وأنواعه وتخصصاته والإنفاق عليه وتمويله.

•افتقار العملية التعليمية إلى التكيف مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

•قصور البرامج التعليمية والمناهج الدراسية وانخفاض مستوى إعداد وتأهيل المعلمين.

•النقص في المباني المدرسية والفصول الدراسية.

•عدم ملائمة الكثير من المباني وضعف تجهيزاتها.

•انخفاض مستوى الأداء في التعليم الأساسي أدى إلى ازدياد أعداد الأميين نتيجة للتسرب.

•الإفتقار إلى سياسة تعليمية ثابتة.

•عدم الربط بين التعليم الجامعي وحاجة البحث العلمي.

•عدم مواكبة المناهج التعليمية للوتيرة المتسارعة في الوسائل التكنولوجية الحديثة.

•عدم التفاعل والتطور مع الثورة المعلوماتية والمعرفية الجديدة إلا وفقًا لنظام محدود.





ثانيا:- سبل إصلاح المشكلات التعليمية في مصر وما قامت به الوزارات المُختصة :-

أكد المتخصصون في مجال التربية والتعليم في بداية عملية التطوير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالبدء الفوري في تطوير التعليم على أن إصلاح السياسة التعليمية يبدأ بالتوجه الواعي والتعامُل علي أساس وجود مشكلة حقيقية في مجال التعليم، وهذه المشكلة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، لذلك يحتاج التعليم في مصر إلى إصلاح جذري شامل يتمثل في عمل استراتيجية ثقافية طويلة المدى، والقيام بإعادة النظر في الأهداف والوسائل بما يتلائم مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي يعيشه العالم، وبما يتناسب مع أهمية الترابط والتوازن بين أجزاء النظام التعليمي المختلفة سواء بين التعليم العام والتعليم الفني، أو بين التعليم العام والتعليم الجامعي، أو بين الدراسات العليا ومراكز البحوث والتدريب.

ورأي المُتخصصون أن تطوير وإصلاح نظام التعليم في مصر لابد وأن يتم وفقًا لعملية تعليمية قومية شاملة ترتبط إرتباطًا عضويًا بسياسة البحث العلمي والتطور التكنولوجي والقوى العاملة، ويقوم بتوجيه المناهج التعليمية لخدمة أغراض التنمية والتطوير في البلاد.





لذلك حدد المختصون في تطوير المنظومة التعليمية عدة عناصر تم من خلالها إصلاح وتطوير التعليم في مصر والتي من أهمها:-

•إعادة النظر في الكتب المدرسية في مختلف المراحل التعليمية، وتطويرها بحيث تكون متكاملة ومتلائمة مع البرامج الحديثة ولمستويات الطلاب، واحتياجات المجتمع وان تخلو المناهج من الحشو وهذا ماتم فعلُه لجميع المراحل التعليمية المُختلفة والإستعانة بالنُظم التعليمية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.

•إعادة النظر في القوانين واللوائح والتشريعات المتصلة بالتعليم بما يحقق السياسة التعليمية الحديثة.

•ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في العملية التعليمية.

•أن لا يكون هدف الجامعة / المدرسة والقائمين على العملية التعليمية أن يحفظ الطالب مجموعة من المعلومات يمتحن فيها، بل يجب أن تتحول المدرسة إلى مكان لتنمية العقول، وتكون أداة لنقل المعرفة وتهيئة الظروف والخبرات للإنسان المصري كي يواجه تحديات العصر، وتحفيز الطلاب على اتباع الاساليب العلمية في التفكير ويعتمد عليها في حل المشكلات التي تواجهه.

•أن يكون هدف العملية التعليمية ترسيخ القيم والعادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية بين الطلاب، ومنها آداب السلوك وتأصيل روح الديمقراطية داخل الفصول، والتأكيد على قيم الأسرة التي تحترم الكبير وتعطف على الصغير.

•تطوير نظم التعليم بحيث تسهم في مواجهة ومواكبة التحديات التي تمر بها مصر، وتعليم الطلاب القيم المرتبطة بالعمل وما يرتبط بها من سلوكيات احترام العمل وتقدير الوقت.

•تجديد الفكر وإعادة صياغة الأهداف في العملية التعليمية، وإحداث تغييرات شاملة في مكونات المنظومة التعليمية بشكل كامل.

•الاهتمام بتدريس التاريخ المصري في جميع المراحل التعليمية، حتى يتمكن الطالب من الربط بين الماضي والحاضر، ويترسخ داخله حب وعظمة مصر.

•التركيز على نظام الامتحانات العملية والشفوية والتي تعتمد علي الفهم وليس الحفظ، والاهتمام بالنشاط الجامعي / المدرسي الذي يتمثل في أنشطة «التمثيل، والخطابة، والرسم، والألعاب الرياضية، والكشافة، والرحلات وغيرها».

•تدريس الطلاب مواد تهتم بتنمية الذوق العام والتربية الجمالية منها «الموسيقى، والفنون الزخرفية، والنحت، والرسم، وغيرها».

•تحديث نظم القبول في مراحل التعليم المختلفة بحيث تعتمد على الميول المتباينة للطلاب، وعلى قدراتهم، واحتياجات التنمية الشاملة في البيئة والمجتمع وليس على مجرد مجموعة الدرجات في الامتحانات.

•تخليص وتحرير المناهج الدراسية من نمطيتها كي تساهم في تنمية قدرات الطلاب.

•غرس حب القراءة والإطلاع في نفوس الطلاب حتى يعتادوا على مزاولتها بعد تركهم الدراسة.

•تشجيع الطلاب على الإبداع والخيال والتساؤل والبحث، وتنمية قدراتهم على الإبتكار والفكر المبدع الخلاق، وتشجيعهم على اكتساب العلم والمعرفة وولوج عصر التكنولوجيا.

•الحد من ظاهرة ازدحام المدارس عن طريق بناء مدارس جديدة، وتحديد عدد الطلاب في الفصول.

•التعاون بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم والمراكز البحثية في تطوير المناهج ووضع برنامج لاعداد معلمي المرحلة التعليمية الأساسية.



