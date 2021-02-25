جامعة عين شمس توضح الإجراءات المتبعة تجاه الطلاب المصابين بكورونا في المدينة الجامعية

أكد مصدر مسئول بجامعة عين شمس، أنه ضمن الإجراءات التي تقوم بها الجامعة هو عمل مسحة للطلاب قبل تسكينهم في المدن الجامعية، حيث تم عمل مسحة بالمدينة الجامعية اليوم وتبين ثبوت وجود 4 حالات إيجابية بين الطلاب الوافدين ومن ثم تم تحويلهم إلى المستشفى الميداني التابع لجامعة عين شمس لتلقي الرعاية الصحية له.





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه يوجد 2 من الطلاب المصريين الذين تم عمل المسحة الأولى لهم واتضح أنها إيجابية بينما الثانية يتم عملها حاليا، مشيرا إلى أنهم قادمون من بيوتهم ولم يتم تسكينهم حتى الآن.







عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





أكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.



شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.



كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.







وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل اعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات، والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.