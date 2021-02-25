الطرق والكباري: المنظومة تشهد تطورا كبيرا منذ 2014 "فيديو"





وأضاف مصطفى خلال لقاء على هامش متابعة انشاء محور ديروط عبر برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن القيادة السياسية كان لديها اصرار لتحقيق رؤية انشاء المحاور المهمة وتطوير الطرق والكباري.





وتابع رئيس الطرق والكباري بوزارة النقل أنه يتم العمل على تطوير الطرق التي تريط المحافظات، مؤكدا أنها اخذت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ووزارة النقل.





وأشار مصطفى إلى انه جار العمل على تطوير ما يقرب من 7000 كيلو من الطرق بتكلفة 175 مليار جنيه وأيضا الإهتمام بمحاور النيل بتكلفة 34 مليارا,

قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل إنه منذ عام 2014 ومصر تشهد تطورا كبيرا في المنظومة والبنية التحتية بشكل عام.