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محافظات

لمدة عام.. تجديد ندب وكيل مديرية الشئون الصحية بـ كفر الشيخ

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:01 م
لمدة عام.. تجديد
لمدة عام.. تجديد ندب وكيل مديرية الشئون الصحية بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الخميس، القرار رقم 106 لسنة 2021م، بتجديد ندب الدكتور طارق الشربيني، للعمل وكيلًا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمدة عام.

فيما تقدمت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بخالص التهنئة، للدكتور طارق الشربيني، وذلك لثقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فيه وتجديد تكليفه وكيلًا لمديرية الشئون الصحية  بكفر الشيخ لمدة عام.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق الشربيني، استشاري جراحة عامة، وكان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي، وسبق أن شغل منصب مدير إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية.
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