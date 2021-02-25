ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: إيه قصة المريخ دي؟

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
في خلال الأسابيع اللي فاتت ، بنسمع أخبار عن المريخ كتير، أكيد سمعتم أو شفتم أخبار عن دولة الإمارات و دخولها مدار كوكب المريخ . و بعدها بشوية الصين... هو في إيه ؟


أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية..
 

طبعا التساؤلات دي كتير . هي إيه حكاية المريخ ؟ علشان كلنا يكون عندنا نفس المعلومات على نفس المستوى . هقولكم الأول إيه هي أخر المهمات اللي وصلت المريخ في الأسابيع الأخيرة .


أول حاجة هتكلم عنها ، مسبار الأمل الإماراتي . مسبار يعني ساتليت . واسمه الأمل أو hope . ده ساتليت من أول دولة عربيه يتجه للمريخ . و الساتليت دا وصل المريخ في خلال 6 شهور تقريبا . و هو المفروض أنه بيدور حول المريخ في مدار قريب من سطح الكوكب . يعني في فضاء المريخ . بيشوف التغيرات اللي بتحصل في الغلاف الجوي هناك ، في المريخ . و فصول السنه و أي حاجة متعلقه بالمناخ و الغلاف الجوي . زي ما عندنا في الأرض في ساتليتات كتير أو saltelites كتير بتعمل الموضوع ده . وده إسمه الاستشعار عن بعد . 


طبعا مبروك لدولة الإمارات الشقيقة على الخطوه التاريخيه العظيمه دي . الوصول للمريخ مش حاجة سهله طبعا ، فتم طبعا الاستعانة بخبرات من وكالات الفضاء العالميه اللي في الدول العظمى . بس ده ميمنعش إن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة . الاستعانة بالخبرات في البدايه أحسن بكتير من أننا مانبدأش أصلا . مسبار الأمل مش بس خطوه تاريخيه و لكن كمان خطوه علميه عظيمة.


تاني دولة في خلال واصلت المريخ خلال الأسابيع اللي فاتت هي الصين بمسبار إسمه TianWen-1 .. في رحلت الصين السابقة للمريخ ، كانت بتطلب مساعدة روسيا في تكنولوجيا الفضاء للوصول للفضاء ، زي ما تم الاستعانة في بناء محطة الصين الفضائية، اللي هي بالظبط زي محطة الفضاء الدولية . و في نفس الوقت زي ما إحنا عارفين تقسيم العالم السياسي للأنظمة الشيوعية والرأسمالية والإمبريالية . بس أنا طبعا مش هتكلم على ده لأني مش سياسي بس حبيت أوضح ليه الصين بتطلب المساعده من روسيا ومش من أمريكا .


رحلة الصين للمريخ في الأسابيع الأخيرة هي مهمة بتشمل ثلاث حاجات ، الأول هي حوالين المريخ في مدار طولي للمريخ . لدراسة للسنة المرخية . و التاني فيه الهبوط على المريخ نفسه و تالت حاجه الحوم حوالين الكوكب . ده حاجة فريده جدا من نوعها ، حتى ناسا معملتش مهمه زي دي . في نفس الوقت ، الإنجازات العلميه للمهمة دي كتير جدا و الدراسات أكتر .
 

المهمة التالته هي Mars2020 أو المريخ 2020 أو Mars perseverance ، وهي مهمة ناسا الأمريكيه . و هي هبوط على سطح المريخ نفسه لاكتشاف السطح نفسه و نوع المعادن و الأهم من كدا ، هل كان فيه حياه على المريخ أو وجود معالم حياه على الكوكب، لأننا أثبتنا علميا أن فيه مياه   على كوكب المريخ أو كان فيه مياه على الكوكب ، طبعا علشان يكون فيه حياه ، لازم يكون في إيه؟...... برافو مظبوط ، لازم يكون في مياه . 


ليه الكيانات العظمى د مهتمة بالمريخ و دراسة المريخ ، وليه كله في نفس الوقت كدة؟.


أول حاجة ، هجاوب على السؤال السهل ، و هو ، ليه كله في نفس الوقت ، ده علشان قرب كوكب الأرض من كوكب المريخ . في وقت محدد بيكون فيه كوكب المريخ و كوكب الأرض قريبين من بعض . كل سنتين أو بمعنى أدق ، كل 26 شهر بتكون المسافه بين المريخ و الأرض حوالي 6 شهور . غير كدة بتكون المسافه بين المريخ و الأرض 3 سنين . رايح بس .
 

السؤال التاني ، ليه الدول العظمى مهتمة بدراسة كوكب المريخ؟ فيه حاجه اسمها خطط المدى القريب و خطط المدى البعيد . دراسة المريخ لخطط المدى القريب ، الإستفاده منها هي دراسات كوكب الأرض نفسه . بمعني ، أن المريخ و الأرض معالمهم واحده و لكن اللي حصل على المريخ ، لسة هيحصل على الأرض . يعني المريخ كان عليه مياه و حياه و لكن فنت الحياه و المياه دي . و دراسة المناخ على المريخ هتساعد في دراسات تقلبات المياه على الأرض أو مستقبل مناخ الأرض.


الجزء التاني و هو خطط المدى الطويل  و هي تواجد الإنسان على المريخ . زى بداية أي دولة في التاريخ ، المياه و المعادن الأرضية هي من أهم معالم الحياه لبداية حياه جديدة .


علشان كده كل دولة بتساعد في إكتشاف حاجه جديده على المريخ . من هنا تيجي فكرة UBUNTU أو ، أوبونتو
UBUNTU  يعني إيه . هو مبدأ تفكير أفريقي قديم جدا ، و شرحه ببساطه يتمثل في المثال ده .


 في يوم من الأيام اقترح عالم الأنثروبولوجيا لعبة للأطفال في قبيلة بأفريقيا. وضع طبق مليء بالفاكهة بالقرب من شجرة وأخبر الأطفال, اللي يسبق ويوصل هناك الأول, ربح كل الثمار الحلوة ، لما قالهم كدا  ، بدأو يجروا  بسرعه ،بدأوا يمسكوا إيد بعضهم البعض وجريوا مع بعض ، لغاية ما وصلوا لطبق الفاكهة  ثم جلسوا مع بعض  وهم يستمتعون بحلواهم. لما سألهم لماذا ركضوا هكذا ، حيث كان بإمكان واحد فقط أن يجمع كل ثماره لنفسه ، قالوا "UBUNTU" ، كيف يمكن للمرء أن يكون سعيدا إذا كان كل الآخرين حزينين.
UBUNTU في ثقافة Xhosa يعني ، أنا لأننا ..

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحلتها لأسوان بالعجلة.. إطلالات تارا عماد تثير الجدل حول أنوثتها

باقة 240 إلى 320 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات من هذه الفئة .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يحذر من المسكنات.. و3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق