أحمد فريد يكتب: إيه قصة المريخ دي؟

في خلال الأسابيع اللي فاتت ، بنسمع أخبار عن المريخ كتير، أكيد سمعتم أو شفتم أخبار عن دولة الإمارات و دخولها مدار كوكب المريخ . و بعدها بشوية الصين... هو في إيه ؟









أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية..









طبعا التساؤلات دي كتير . هي إيه حكاية المريخ ؟ علشان كلنا يكون عندنا نفس المعلومات على نفس المستوى . هقولكم الأول إيه هي أخر المهمات اللي وصلت المريخ في الأسابيع الأخيرة .









أول حاجة هتكلم عنها ، مسبار الأمل الإماراتي . مسبار يعني ساتليت . واسمه الأمل أو hope . ده ساتليت من أول دولة عربيه يتجه للمريخ . و الساتليت دا وصل المريخ في خلال 6 شهور تقريبا . و هو المفروض أنه بيدور حول المريخ في مدار قريب من سطح الكوكب . يعني في فضاء المريخ . بيشوف التغيرات اللي بتحصل في الغلاف الجوي هناك ، في المريخ . و فصول السنه و أي حاجة متعلقه بالمناخ و الغلاف الجوي . زي ما عندنا في الأرض في ساتليتات كتير أو saltelites كتير بتعمل الموضوع ده . وده إسمه الاستشعار عن بعد .











طبعا مبروك لدولة الإمارات الشقيقة على الخطوه التاريخيه العظيمه دي . الوصول للمريخ مش حاجة سهله طبعا ، فتم طبعا الاستعانة بخبرات من وكالات الفضاء العالميه اللي في الدول العظمى . بس ده ميمنعش إن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة . الاستعانة بالخبرات في البدايه أحسن بكتير من أننا مانبدأش أصلا . مسبار الأمل مش بس خطوه تاريخيه و لكن كمان خطوه علميه عظيمة.









تاني دولة في خلال واصلت المريخ خلال الأسابيع اللي فاتت هي الصين بمسبار إسمه TianWen-1 .. في رحلت الصين السابقة للمريخ ، كانت بتطلب مساعدة روسيا في تكنولوجيا الفضاء للوصول للفضاء ، زي ما تم الاستعانة في بناء محطة الصين الفضائية، اللي هي بالظبط زي محطة الفضاء الدولية . و في نفس الوقت زي ما إحنا عارفين تقسيم العالم السياسي للأنظمة الشيوعية والرأسمالية والإمبريالية . بس أنا طبعا مش هتكلم على ده لأني مش سياسي بس حبيت أوضح ليه الصين بتطلب المساعده من روسيا ومش من أمريكا .











رحلة الصين للمريخ في الأسابيع الأخيرة هي مهمة بتشمل ثلاث حاجات ، الأول هي حوالين المريخ في مدار طولي للمريخ . لدراسة للسنة المرخية . و التاني فيه الهبوط على المريخ نفسه و تالت حاجه الحوم حوالين الكوكب . ده حاجة فريده جدا من نوعها ، حتى ناسا معملتش مهمه زي دي . في نفس الوقت ، الإنجازات العلميه للمهمة دي كتير جدا و الدراسات أكتر .





المهمة التالته هي Mars2020 أو المريخ 2020 أو Mars perseverance ، وهي مهمة ناسا الأمريكيه . و هي هبوط على سطح المريخ نفسه لاكتشاف السطح نفسه و نوع المعادن و الأهم من كدا ، هل كان فيه حياه على المريخ أو وجود معالم حياه على الكوكب، لأننا أثبتنا علميا أن فيه مياه على كوكب المريخ أو كان فيه مياه على الكوكب ، طبعا علشان يكون فيه حياه ، لازم يكون في إيه؟...... برافو مظبوط ، لازم يكون في مياه .









ليه الكيانات العظمى د مهتمة بالمريخ و دراسة المريخ ، وليه كله في نفس الوقت كدة؟.









أول حاجة ، هجاوب على السؤال السهل ، و هو ، ليه كله في نفس الوقت ، ده علشان قرب كوكب الأرض من كوكب المريخ . في وقت محدد بيكون فيه كوكب المريخ و كوكب الأرض قريبين من بعض . كل سنتين أو بمعنى أدق ، كل 26 شهر بتكون المسافه بين المريخ و الأرض حوالي 6 شهور . غير كدة بتكون المسافه بين المريخ و الأرض 3 سنين . رايح بس .





السؤال التاني ، ليه الدول العظمى مهتمة بدراسة كوكب المريخ؟ فيه حاجه اسمها خطط المدى القريب و خطط المدى البعيد . دراسة المريخ لخطط المدى القريب ، الإستفاده منها هي دراسات كوكب الأرض نفسه . بمعني ، أن المريخ و الأرض معالمهم واحده و لكن اللي حصل على المريخ ، لسة هيحصل على الأرض . يعني المريخ كان عليه مياه و حياه و لكن فنت الحياه و المياه دي . و دراسة المناخ على المريخ هتساعد في دراسات تقلبات المياه على الأرض أو مستقبل مناخ الأرض.











الجزء التاني و هو خطط المدى الطويل و هي تواجد الإنسان على المريخ . زى بداية أي دولة في التاريخ ، المياه و المعادن الأرضية هي من أهم معالم الحياه لبداية حياه جديدة .











علشان كده كل دولة بتساعد في إكتشاف حاجه جديده على المريخ . من هنا تيجي فكرة UBUNTU أو ، أوبونتو

UBUNTU يعني إيه . هو مبدأ تفكير أفريقي قديم جدا ، و شرحه ببساطه يتمثل في المثال ده .









في يوم من الأيام اقترح عالم الأنثروبولوجيا لعبة للأطفال في قبيلة بأفريقيا. وضع طبق مليء بالفاكهة بالقرب من شجرة وأخبر الأطفال, اللي يسبق ويوصل هناك الأول, ربح كل الثمار الحلوة ، لما قالهم كدا ، بدأو يجروا بسرعه ،بدأوا يمسكوا إيد بعضهم البعض وجريوا مع بعض ، لغاية ما وصلوا لطبق الفاكهة ثم جلسوا مع بعض وهم يستمتعون بحلواهم. لما سألهم لماذا ركضوا هكذا ، حيث كان بإمكان واحد فقط أن يجمع كل ثماره لنفسه ، قالوا "UBUNTU" ، كيف يمكن للمرء أن يكون سعيدا إذا كان كل الآخرين حزينين.

UBUNTU في ثقافة Xhosa يعني ، أنا لأننا ..



