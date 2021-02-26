التعليم العالي تعلن آخر فرصة للتقديم بمنح الوكالة الإسبانية.. اليوم

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة أسبانيا بالقاهرة بتقديم المنح الخاصة بالتعاون الأسبانى لمواطنى دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا للعام الأكاديمى 2021/2022 على أن يكون أخر موعد للتقديم 26 فبراير2021.





واوضحت انه يتم التقدم لهذه المنح الكترونيًا من خلال الموقع الالكترونى للوكالة الأسبانية للتعاون الدولى من خلال التنمية وهو : http://www.aecid.gob.es ، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.













وكانت قد اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH للحصول على درجه الماجستير فى الصحه العامه مموله من الحكومه الصينيه بالتعاون مع وزارة التعليم الصينيه وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والاقامه داخل الحرم الجامعة بالاضافه الى بدل الاعاشه .









كما اوضحت أنه علما بأن برنامج ماجستير الصحه العامه IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنه واحده والدراسه تكون باللغه الانجليزيه ويسهم هذا البرنامج فى اخراج جيل جديد من القاده للعمل فى الصحه العامه فى دول العالم الناميه

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ





清华大学研究生申请系统 (tsinghua.edu.cn)

http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login









كما اشارت إلى أن اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021 وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.



