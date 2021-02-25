محافظ بورسعيد يستقبل وفد وزارة الإسكان ويتفقد مصنع الإطارات

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس وفد وزارة الإسكان برئاسة محمد هشام درويش وكيل أول وزارة الإسكان للتشييد والعلاقات الخارجية، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة للمرور علي جميع مشروعات إسكان الوزارة ومتابعة آخر مستجدات الأعمال فى المشروعات الجارى تنفيذها والتى تشمل المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى والإسكان الاسثتماري والكراسة الزرقاء. الإسكانإسكانللإسكان









واستعرض المحافظ مع وكيل الوزارة عدد من الموضوعات المتعلقة بإنهاء الأعمال الإنشائية بمشروعات الإسكان، مشددا على التنسيق بين المحافظة ولجنة وزارة الإسكان لسرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها فور الانتهاء من كافة الأعمال.





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وفى سياق آخر قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بتفقد مصنع إنتاج إطارات السيارات وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج والتصدير داخل المصنع، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.





وقام المحافظ خلال جولته بالمرور على أقسام الإنتاج والتصنيع داخل المصنع، واطلع على على معدلات الإنتاج، مشيدا بجودة الإنتاج والصناعة وقدرة المصنع الإنتاجية والتى ساهمت فى التصدير لأكثر من دولة فى العالم، لافتا أن مصنع بيراميدز يعد من الكيانات العملاقة التى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى دعم الاقتصاد المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل، وسيقوم بالتصدير لدول السودان والعراق وفلسطين ودولة بيرو أمريكا الجنوبية بداية من شهر مارس القادم، بالإضافة إلى قيامه بالتصدير حاليا إلى دولة المغرب العربية، وذلك فى إطار خطة التوسع فى معدلات التصدير التى يقوم بها المصنع حاليا.



