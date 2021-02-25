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فن

حمادة هلال.. ملاكم ضد العكننة فى كليب "بحب الجدعنة"

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
طرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته المصورة على قناته الخاصة على اليوتيوب وهى بعنوان "بحب الجدعنة" ويعود حمادة فى فكرة الكليب إلى فيلمه السينمائى الناجح "حلم العمر" والذى قدمه فى عام 2008 مع النجوم، توفيق عبد الحميد، دينا فؤاد ،هالة فاخر، رامي وحيد ومنة عرفة وسيناريو وحوار: نادر صلاح الدين، وإخراج: وائل إحسان.

ويقدم حمادة فى كليب "بحب الجدعنة" شحصية ملاكم ينافس آخر فى حلبة الملاكمة وينتصر عليه .. والأغنية كلمات شندى وكنكة ومن ألحان حمادة هلال والمدفعجية ومن إخراج محمد القاضى ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتقول كلمات الأغنية:..
أنا انا ابعد عنى بلاش انا
أنا افرق عنك 100 سنة
انا ضد العكننة
انا اجدع منك انا 
وبحب الجدعنة ومليش فى النفسنة
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