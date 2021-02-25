وزير النقل: نعمل على عودة النقل النهري ورفع كفاءته.. فيديو





وأضاف الوزير خلال لقاء له على هامش افتتاح محور ديروط لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن النيل هبة من الله لمصر، مشيرا إلى أنه كان يتم استغلال النيل بالشكل الأمثل عن طريق النقل النهري.





وتابع وزير النقل أن النقل النهري غير ملوث للبيئة، قائلا: نعمل على عودة النقل النهري مرة أخرى ونعمل على تكريك المجرى الملاحي وتطوير ترعة النوبارية والإسماعيلية لعودة المنظومة.





وأشار الوزير إلى أنه جار العمل أيضا على تطوير الأهوسة ورفع كفاءتها وأيضا الكباري.

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن هناك تخطيطا متكاملا لكل أنشطة الوزارة، مؤكدا أن النقل النهري كان منذ 40 سنة أفضل من الآن؛ لأننا كنا ننقل معظم محاصيلنا الزراعية والأسمنت في نهر النيل.